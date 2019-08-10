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10.08.19 09:50

В Туркменистане создан Институт Каспийского моря

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в целях развития сотрудничества в Прикаспийском регионе, подписал указ о создании Института Каспийского моря.

Документ предписывает упразднить Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и создать на его базе Институт Каспийского моря. Согласно указу, новый институт определен правопреемником упраздненного Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, а контроль за его деятельностью возложен на заместителя председателя Кабинета Министров, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова.

 

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