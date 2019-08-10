В Туркменистане аккредитована посол Швейцарской Конфедерации

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Туркменистане Мюриэль Пеневейре.

В ходе состоявшейся беседы дипломат была ознакомлена с приоритетами реализуемых в Туркменистане крупномасштабных социально-экономических проектов и программ. Посол также была проинформирована о структуре и законотворческой деятельности национального парламента. На встрече была отмечена перспективность туркмено-швейцарского сотрудничества, развиваемого на двусторонней и многосторонней основе, в первую очередь, в рамках ООН.

Стороны подчеркнули обоюдное стремление к взаимодействию по таким направлениям, как торгово-экономическая, топливно-энергетическая и гуманитарная сферы, а также сельское хозяйство, спорт и туризм. Особое внимание на встрече было уделено вопросам расширения межпарламентских связей.

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