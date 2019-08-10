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10.08.19 09:45

Президент Туркменистана встретился с председателем Союза палат и бирж Турции

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Национальной туристической зоне «Аваза», принял председателя Союза палат и бирж Турции Рифата Хисарджыклыоглу, прибывшего в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической области. В этой связи, особое внимание было уделено вопросам увеличения двустороннего торгового оборота и расширения связей между предпринимательскими структурами двух стран. При этом отмечалась необходимость активизации туркмено-турецкого делового совета, а также проведения отраслевых выставок и совместных бизнес-форумов.

Выразив главе государства признательность за оказываемое доверие, турецкий бизнесмен еще раз подтвердил стремление деловых кругов Турции к участию в реализуемых в Туркменистане масштабных инфраструктурных проектах.

 

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