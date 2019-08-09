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09.08.19 06:10

Президент Туркменистана принял главу компании «Çalik Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления «Çalik Holding» Ахмета Чалыка, прибывшего в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи руководитель «Çalik Holding» проинформировал президента Туркменистана о ходе реализации доверенных компании проектов. В частности, бизнесмен сообщил о проводимых работах по строительству линии электропередачи напряжением 500 киловольт вдоль трассы транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Было отмечено, что строительство ведется согласно намеченному плану.

 

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