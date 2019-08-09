Президент Туркменистана встретился с главой группы компаний ARETI

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя международной группы компаний ARETI Игоря Макарова, прибывшего в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного партнерства в различных областях, в том числе, в нефтегазовой сфере. Было подчеркнуто значение первого Каспийского экономического форума, призванного способствовать активизации международных торгово-экономических связей, реализации транзитно-транспортного и энергетического потенциала региона.

В ходе встречи Игорь Макаров проинформировал главу государства о работе возглавляемо им компании в Туркменистане, подтвердив заинтересованность в реализации новых совместных проектов в энергетическом секторе. Предметом обсуждения стала также тема сотрудничества в области спорта, в том числе, проведение в Туркменистане в 2021 году Чемпионата мира по трековому велоспорту, а в 2026 году – Чемпионата мира по шоссейному велоспорту.

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