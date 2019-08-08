|08.08.19 07:55
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Делегация Белоруссии примет участие в первом Каспийском экономическом форуме
Делегация Республики Беларусь примет участие в работе первого Каспийского экономического форума (КЭФ), который пройдет в Туркменистане 11-12 августа 2019 года, сообщает официальный сайт белорусского посольства в Ашхабаде.
Согласно информации, в состав белорусской делегации войдут: заместитель министра промышленности Александр Огородников, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко и представители ряда государственных ведомств Беларуси.
Ожидается, что автомобилестроительные компании ОАО «МАЗ» и ОАО «МТЗ» представят свою технику на автомобильной выставке, которая пройдет в рамках КЭФ, а руководители этих компаний проведут переговоры с туркменскими партнерами.
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