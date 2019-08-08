|08.08.19 07:42
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Президент Туркменистана сменил главу таможенного ведомства страны
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении полковника Атадурды Османова от должности председателя Государственной таможенной службы Туркменистана, по состоянию здоровья.
Другим указом, глава государства назначил майора Максата Худайкулыева председателем Государственной таможенной службы Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя этого ведомства.
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