Глава МИД Азербайджана дал оценку инициативе Ашхабада о созыве Каспийского экономического форума

Азербайджан приветствует инициативу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о созыве Каспийского экономического форума, который станет новым форматом активизации сотрудничества между странами Каспийской «пятерки». Об этом в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что Туркменистан и Азербайджан исторически объединяют общие корни, а географически страны связаны Каспием, который всегда играл важную роль в судьбах народов двух государств. По мнению Мамедъярова, далеко неслучайно Туркменистан и Азербайджан придают столь большое значение раскрытию потенциала Каспийского моря и международного сотрудничества прибрежных стран.

«Мы приветствовали инициативу президента Туркменистана о созыве Каспийского экономического форума, который станет новым форматом активизации сотрудничества между странами Каспийской «пятерки» во имя того, чтобы наполнить практическим содержанием положения принятой нами Конвенции, провозглашающей превращение Каспия в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества», — подчеркнул глава дипломатического ведомства Азербайджана.

Отвечая на вопрос об участии делегации Азербайджана в первом Каспийском экономическом форуме, Эльмар Мамедъяров отметил, что Баку проявляет высокую заинтересованность в реализации проектов, служащих интересам укрепления экономического сотрудничества и наиболее полного раскрытия богатого потенциала прикаспийских государств.

Глава азербайджанского МИД подчеркнул, что основные ожидания азербайджанской стороны от запуска этого формата сотрудничества прикаспийских стран заключаются в конкретизации взаимодействия в рамках важных инициатив, осуществляемых в регионе. «Полагаем, что интенсификация энергетических, логистических и прочих проектов будет служить интересам каждой из наших стран и на пространства Каспия в целом», — сказал Мамедъяров.

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