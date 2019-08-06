В Туркменистане сократят размеры посевных площадей под пшеницу в пользу хлопка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на видеоселекторном совещании с главами регионов Туркменистана подписал постановление о производстве в Туркменистане пшеницы в 2020 году.

Документ предписывает министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, на основании контрактов с арендаторами, землепользователями и землевладельцами, совместно с областными администрациями, засеять по стране пшеницу под урожай 2020 года на установленной площади и обеспечить производство зерна в соответствующем объеме.

Подписывая документ, глава государства отметил, что принимая во внимание факт обеспечения продовольственной безопасности страны, будет уменьшен размер земельных площадей, которые предстоит засеять пшеницей под урожай следующего года. Туркменский лидер подчеркнул, что земли, освободившиеся от озимых зерновых, будут отданы под посевы хлопчатника.

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