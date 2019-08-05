Сергей Лавров поделился с туркменскими СМИ своим мнением о первом Каспийском экономическом форуме

Пресс-служба МИД Туркменистана обнародовала ответ министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на вопрос редакции журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» о первом Каспийском экономическом форуме.

Вопрос: Как Вы оцениваете роль первого Каспийского экономического форума в продвижении каспийской повестки дня, укреплении формата многостороннего сотрудничества на Каспии?

Ответ: Решение задачи экономического развития Каспийского региона на рациональной и взаимовыгодной основе приобретает особую актуальность после подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Очевидно, что документ отвечает интересам всех прибрежных государств не только потому, что его положениями четко определяются их взаимные права и обязательства по использованию данного водоема, меры по укреплению доверия и безопасности в этом районе мира в целом. Ценность данного международного договора также в том, что он создает необходимые правовые условия для наращивания сотрудничества в торгово-инвестиционной и транспортной сферах.

В текущих условиях необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела. В этой связи идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной. Это предложение нашло свое воплощение и в пятистороннем межправительственном Соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанном год назад одновременно с Конвенцией, и в принятом по итогам пятого каспийского саммита Коммюнике встречи президентов.

Радует, что повестка дня форума включает широкий спектр вопросов по углублению торгово-экономических связей, улучшению инвестиционного климата, расширению практической кооперации в области промышленности, транспорта, инноваций и науки.

Убежден: первый Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать, в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов.

Россия придает большое значение данному мероприятию. Об этом ярко свидетельствует уровень российской делегации, которую возглавит председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

© TURKMENISTAN.RU, 2019