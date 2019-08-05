На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 30 сделок на 3 миллиона 923 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана и Казахстана закупили масло базовое, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана также приобрели карбамид («ГК Türkmenhimiýa».) Помимо этого, коммерсантам из России, США, КНР, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из РФ, Великобритании, ОАЭ, КНР, Пакистана и Киргизии приобрели ткань и пряжу хлопчатобумажные, а также напиток чайный с солодковым корнем на 7 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропиленовую пленку на 613 тысяч манатов.

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