|04.08.19 10:45
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В Ашхабаде обсудили вопросы поставок техники «John Deer» частным фермерским хозяйствам
В Ашхабаде состоялась встреча представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с делегацией регионального представительства американской компании «John Deere». Участники встречи обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли с учетом использования передовых агротехнологий, оборудования и инновационных практик.
В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения контактов по линии поставок сельскохозяйственной техники частным фермерским хозяйствам. На встрече стало известно, что компания «John Deere» намерена принять участие в мероприятиях первого Каспийского экономического форума. В частности, компания будет участвовать в выставке инновационных технологий и представит на ней новые модели сельскохозяйственной техники. Также ожидается подписание нового соглашения о поставке сельхозмашин в Туркменистан.
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