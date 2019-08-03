|03.08.19 07:41
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Президент Туркменистана поручил организовать поездку туркменских паломников в Саудовскую Аравию для совершения хаджа
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, разрешив 160 паломникам из Туркменистана, поездку в Королевство Саудовская Аравия в период 5–25 августа 2019 года, для совершения хаджа.
Документом предписано министерству промышленности и коммуникации Туркменистана, за счет средств агентства «Türkmenhowaýollary» (Туркменские авиалинии) осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.
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