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03.08.19 07:41

Президент Туркменистана поручил организовать поездку туркменских паломников в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, разрешив 160 паломникам из Туркменистана, поездку в Королевство Саудовская Аравия в период 5–25 августа 2019 года, для совершения хаджа.

Документом предписано министерству промышленности и коммуникации Туркменистана, за счет средств агентства «Türkmenhowaýollary» (Туркменские авиалинии) осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.

 

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