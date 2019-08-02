Вопросы развития в стране возобновляемой энергетики обсуждены в Ашхабаде

В туркменской столице состоялось заседание «круглого стола» на тему «Значимость международного сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики».

Во встрече приняли участие представители ряда туркменских министерств и ведомств, а также специалисты Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и других международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

В ходе заседания были обсуждены вопросы разработки плана развития возобновляемой энергетики для Туркменистана до 2030 года, перспективы развития возобновляемой энергетики в стране и реализации проектов в этой области совместно с международными организациями и донорами. Особое внимание на встрече было уделено проблемам совершенствования нормативно-правовой базы использования возобновляемой энергетики и вовлечения частного сектора в эту сферу.

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