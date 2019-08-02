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02.08.19 09:01

Делегация Афганистана провела переговоры в Туркменистане

Делегация Афганистана во главе с губернатором провинции Герат Абдулом Каюмом Рахими посетила Марыйский велаят (область) и город Ашхабад с рабочим визитом.

В Марыйском велаяте (области) афганская делегация встретилась с главой областной администрации и другими официальными лицами.  В ходе переговоров обсуждались нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Афганистаном. Представители соседнего государства выразила благодарность Туркменистану за оказываемую помощь и всестороннюю поддержку. 

В Ашхабаде губернатор провинции Герат встретился с мэром туркменской столицы и обсудил с ним возможности налаживания партнерских отношений между регионами двух государств. Афганская сторона также отметила усилия Туркменистана, нацеленные на мирное урегулирование ситуации в Афганистане.

 

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