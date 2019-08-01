В Эр-Рияде состоялись политические консультации между Туркменистаном и Саудовской Аравией

В Эр-Рияде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Саудовской Аравии. В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломаты отметили, что два государства успешно развивают сотрудничество в рамках международных организаций, в первую очередь, ООН, а также в области межпарламентского взаимодействия. Особое внимание на переговорах было уделено вопросам расширения торгово-экономических отношений. В числе затронутых тем - энергетика, горнорудная промышленность, строительство, текстильное производство и туризм.

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