Заместитель Генерального секретаря Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца провел переговоры в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем Генерального секретаря по программным и административным вопросам Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапаганом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны отметили эффективность двустороннего гуманитарного сотрудничества и подчеркнули, что открытие офиса Организации в Ашхабаде облегчило реализацию совместных проектов и программ. Стороны отметили успешное проведение семинара по законодательству в области стихийных бедствий, который состоялся накануне в туркменской столице. Также стороны договорились о продолжении разработки рамочной программы сотрудничества.

В ходе переговоров была отмечена важная роль Туркменистана в оказании гуманитарной помощи нуждающимся странам региона. В частности, было подчеркнуто содействие, которое оказывает Туркменистан соседнему Афганистану.

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