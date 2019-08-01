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01.08.19 10:56

Заместитель Генерального секретаря Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца провел переговоры в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем Генерального секретаря по программным и административным вопросам Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапаганом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны отметили эффективность двустороннего гуманитарного сотрудничества и подчеркнули, что открытие офиса Организации в Ашхабаде облегчило реализацию совместных проектов и программ. Стороны отметили успешное проведение семинара по законодательству в области стихийных бедствий, который состоялся накануне в туркменской столице. Также стороны договорились о продолжении разработки рамочной программы сотрудничества. 

В ходе переговоров была отмечена важная роль Туркменистана в оказании гуманитарной помощи нуждающимся странам региона.  В частности, было подчеркнуто содействие, которое оказывает Туркменистан соседнему Афганистану.

 

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