Делегация малайзийской компании «Петронас» провела переговоры на туркменском побережье Каспия

Делегация малайзийской компании «Петронас» во главе с президентом и главным исполнительным директором компании Тан Сри Ван Зулькефли Ван Ариффином посетила Туркменистан с рабочим визитом. Переговоры малайзийских партнеров с представителями туркменского руководства состоялись в Национальной туристической зоне «Аваза».

Делегация компании «Петронас» встретилась с советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым и вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе переговоров стороны отметили плодотворный характер двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере и обсудили вопросы его дальнейшего расширения.

Малайзийская «Петронас» - первая зарубежная компания, приступившая к освоению туркменского шельфа Каспийского моря. В настоящее время представители компании обсуждают с туркменской стороной возможности реализации совместных проектов в области нефтехимии.

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