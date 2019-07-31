В столице Туркменистана проходит встреча региональных рабочих групп по Аралу

В рамках председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в Ашхабаде начала работу вторая встреча региональных рабочих групп по разработке программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и совершенствованию правовых механизмов МФСА.

Во встрече принимают участие представители Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, и Узбекистана. Повестка дня двухдневных переговоров включает обсуждение проектных предложений по оказанию помощи странам Приаралья и совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. Также стороны обсуждают вопрос присоединения к рамочной Конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

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