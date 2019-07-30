В Абу-Даби прошли политические консультации между Туркменистаном и ОАЭ

В Абу-Даби состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны отметили, что эффективным механизмом развития двусторонних отношений является организация визитов на высоком уровне. Также была подчеркнута важная роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений между Туркменистаном и ОАЭ.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам расширения двусторонних торгово-экономических связей. В частности, стороны отметили наличие благоприятных возможностей для развития партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства. В этой связи, стороны подчеркнули важность предстоящего первого Каспийского экономического форума, который состоится 12 августа этого года на туркменском побережье Каспия.

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