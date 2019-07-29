На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 43 сделки на 34 миллиона 965 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, США, ОАЭ, Казахстана и Афганистана приобрели полипропилен, сжиженный газ и печное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), мазут производства Сейдинского НПЗ и автобензин (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, бизнесменам из России, Турции, ОАЭ и Киргизии были реализованы пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, России, ОАЭ, Турции, Казахстана и Пакистана закупили пряжу хлопчатобумажную на 4 миллиона 359 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропиленовую пленку на 898 тысяч манатов.

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