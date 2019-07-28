Участников первого Каспийского экономического форума встретит новая монументальная скульптурная композиция

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась церемония открытия скульптурной композиции «Сияние Авазы».

Новый объект монументального зодчества воздвигнут в центре морского курорта у входа в парк игровых аттракционов «Волшебный берег». В центре устремленной ввысь композиции – плывущие по волнам семь лебедей, изготовленные из серебристого металла. Общая высота монумента – 23 метра.

Сейчас на морском курорте самый разгар сезона летних отпусков – сюда едут десятки тысяч отдыхающих. А уже 12 августа Национальная туристическая зона «Аваза» примет первый Каспийский экономический форум.

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