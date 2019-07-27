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27.07.19 07:43

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел семинар

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел двухдневный семинар по вопросам усиления уголовно-правовых мер реагирования на террористическую деятельность в соответствии с принципами верховенства закона.

В ходе встречи были рассмотрены эффективные меры предотвращения и судебного преследования террористической деятельности с учетом необходимости соблюдения прав человека и соответствующих норм международного права. Эксперты в области уголовного правосудия рассказали участникам семинара о юридических нормах и практических моделях, разработанных в Германии, Нидерландах, России и Великобритании, а также техническом содействии и передовом опыте ОБСЕ в данной сфере.

 

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