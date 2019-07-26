При поддержке туркменского консульства в Астрахани и совместно с правительством Астраханской области, издан первый номер туркмено-астраханского информационного вестника «Хазар».

В нем рассказывается об основных направлениях сотрудничества Туркменистана и Российской Федерации в бассейне Каспийского моря. Особое внимание уделено совместной реализации инициативы Туркменистана по проведению 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши первого Каспийского экономического форума.

Ожидается, что делегация Астраханской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора области Игорем Бабушкиным примет участие в форуме, по результатам которого, ожидается подписание с туркменской стороной документов по сотрудничеству. Кроме того, 11 августа 2019 года в городе Туркменбаши будет проведено первое заседание туркмено-астраханского Совета по вопросам предпринимательства. Совет был создан решением туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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