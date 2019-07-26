Делегация Туркменистана приняла участие в торжествах в Афганистане

В Афганистане в поселке Акина состоялось торжественное открытие отрезка железной дороги протяженностью 10 километров, который был сооружен при поддержке Туркменистана, а также церемония закладки строительства новой железнодорожной ветви Акина – Андхой протяженностью 35 километров.

В праздничных мероприятиях приняли участие руководители транспортных и промышленных ведомств Туркменистана и Афганистана, главы местных администраций, почетные старейшины, представители СМИ, местные жители.

В этот же день, в соответствии с распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в Афганистан прибыла специальная туркменская делегация, доставившая груз гуманитарной помощи афганскому населению, проживающему в приграничных с Туркменистаном провинциях страны - Фарьябе, Джаузджане, Бадгисе и Герате. Жители соседнего государства безвозмездно получили большое количество продовольственных товаров, одежды, медикаментов и текстильных изделий.

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