В МИД Туркменистана подведены предварительные итоги Добровольного национального обзора по реализации Целей устойчивого развития

В МИД Туркменистана состоялось совещание, посвященное предварительным итогам визита делегации Туркменистана в Нью-Йорк, в ходе которого был представлен Добровольный национальный обзор по реализации в стране Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

На совещании было отмечено, что ЦУР полностью адаптированы к условиям Туркменистана, и в настоящее время, 84 процента задач ЦУР нашли свое отражение в реализуемых национальных и отраслевых программах страны.

Также было отмечено, что в рамках визита в Нью-Йорк, туркменская делегация провела ряд важных встреч с представителями ООН и организовала параллельные мероприятия, направленные на расширение сотрудничества ООН с Международным фондом спасения Арала.

Окончательные итоги визита делегации Туркменистана в Нью-Йорк будут рассмотрены в ходе рабочего совещания Межведомственной координационной рабочей группы по реализации в стране Целей устойчивого развития.

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