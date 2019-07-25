Автоколонна с туркменским гуманитарным грузом направилась в Афганистан

В соответствии с распоряжением президента Туркменистана, автоколонна с партией гуманитарного груза выехала из Ашхабада в Афганистан. Туркменистан, в качестве безвозмездной помощи, направил афганскому народу лекарства, средства медицинского назначения, текстильные изделия, детскую одежду, школьные принадлежности, кондитерские изделия.

Туркменистан оказывает постоянную поддержку народу соседнего государства и активно участвует в возрождении экономики Афганистана. В частности, Ашхабад принимает участие в таких проектах, как обеспечение афганского народа электроэнергией и сжиженным газом по льготным ценам, а туркменские строители возводят ряд объектов различного назначения на территории Афганистана.

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