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25.07.19 08:44

Президент Туркменистана ознакомился с особенностями нового этапа застройки Ашхабада

Накануне объявления международного тендера на проведение нового этапа застройки Ашхабада, президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами зданий, которые намечено  построить, согласно плану развития столицы.

Речь идет о строительстве крупного жилого массива, получившего название Ашхабад-сити.  Мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылиев рассказал главе государства о подготовленных проектах  и особенностях реализации нового этапа застройки города.

Президент Туркменистана, в этой связи, отметил целесообразность показа   проекта Ашхабад-сити на Международной выставке, которая пройдет в рамках предстоящего в августе этого года первого Каспийского экономического форума.

 

 

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