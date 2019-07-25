|25.07.19 08:44
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Президент Туркменистана ознакомился с особенностями нового этапа застройки Ашхабада
Накануне объявления международного тендера на проведение нового этапа застройки Ашхабада, президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами зданий, которые намечено построить, согласно плану развития столицы.
Речь идет о строительстве крупного жилого массива, получившего название Ашхабад-сити. Мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылиев рассказал главе государства о подготовленных проектах и особенностях реализации нового этапа застройки города.
Президент Туркменистана, в этой связи, отметил целесообразность показа проекта Ашхабад-сити на Международной выставке, которая пройдет в рамках предстоящего в августе этого года первого Каспийского экономического форума.
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