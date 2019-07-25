Президент Туркменистана поздравил по телефону своего узбекского коллегу с днем рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с 62-летием.

Туркменский лидер пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что достижения во внутренней и внешней политике Узбекистана неразрывно связаны с именем Шавката Мирзиеева.

В ходе телефонного разговора президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Стороны отметили имеющиеся сегодня широкие возможности для наращивания сотрудничества между двумя странами, реализации новых, крупных проектов, служащих экономическому развитию двух братских государств.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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