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25.07.19 08:38

Гостей первого Каспийского экономического форума ждет разнообразная программа

Международная инновационная выставка и автомобильная выставка «Туркменсахра-2019» состоятся в рамках первого Каспийского экономического форума в Туркменистане.

В работе инновационной выставки примут участие крупные зарубежные компании, специализирующиеся на высоких технологиях, передовых разработках и управленческих решениях в различных сферах. В ходе выставки особый упор будет сделан на развитии цифрового сегмента, получающего сегодня в Туркменистане ощутимую системную поддержку со стороны государства. 

На выставке «Туркменсахра-2019» будет представлена продукция автомобилестроения различных классов, автомобильной техники и сопутствующих товаров.  В рамках первого Каспийского экономического форума организаторы предусмотрели проведение встреч и переговоров между делегациями бизнес-сообществ зарубежных стран, а также национальных предпринимателей, представляющих Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана - крупнейшее деловое объединении страны, представленное практически во всех сферах экономики страны – промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг.

 

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