Туркменистан примет участие в выставке музыкальных инструментов в Баку

Туркменистан представит свои национальные, музыкальные инструменты на выставке «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие». Выставка пройдет в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Ожидается, что показ соберет свыше 170 старинных музыкальных инструментов из 30 стран. Среди них Албания, Болгария, Греция, Грузия, Россия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия и другие страны. Особенность этой выставки в том, что посетители смогут не только увидеть музыкальные инструменты, но и послушать, как они звучат. С этой целью в выставочном зале будет установлено оборудование для просмотра видеозаписей и прослушивания звуковых материалов.

Историкам и музыковедам известно, что туркменский народ на протяжении своей истории использовал несколько десятков музыкальных инструментов. Самым популярным до сих пор остается старинный дутар, без которого и сегодня не обходится ни один туркменский праздник.

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