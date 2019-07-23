Экология - в повестке дня первого Каспийского экономического форума

Вопросы экологии и сохранения биоразнообразия Каспийского моря будут в числе главных в ходе проведения в Туркменистане первого Каспийского экономического форума.

В работе Форума ожидается участие специализированных международных организаций и агентств, а также экологов и ученых из разных стран, которые намерены обсудить практические аспекты взаимодействия в этом направлении.

Среди тем важнейших аспектов экологической проблематики Каспия – соблюдение высоких экологических стандартов при реализации экономических и инфраструктурных аспектов в бассейне водоема, за что последовательно выступает Туркменистан. В частности, в своей программной речи на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал совместить объективные экономические интересы, реалии международного сотрудничества в энергетической сфере с необходимостью сохранения биоразнообразия Каспия, не допустить здесь нарушения хрупкого экологического баланса.

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