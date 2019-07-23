В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Аргентины

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Аргентины во главе с аргентинским послом в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Рикардо Эрнесто Лагорио, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние туркмено-аргентинских отношений в политико-дипломатической и торгово-экономической сфере. Как отметил аргентинский полпред, Буэнос-Айрес заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном. В этой связи была отмечена целесообразность проведения регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Аргентины.

Также стороны отметили актуальность развития двусторонних торгово-экономических отношений и рассмотрели возможности налаживания экспортно-импортных операций между двумя странами. Посол Аргентины подчеркнул, что его страной накоплен большой опыт в области сельского хозяйства и энергетики и отметил необходимость проведения регулярных встреч между представителями бизнеса двух государств.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы проведения первого Каспийского экономического форума, который пройдет 12 августа этого года на туркменском побережье Каспия.

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