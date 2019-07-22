В повестку дня первого Каспийского экономического форума

12 августа в Туркменистане, в прибрежной туристической зоне Аваза на Каспийском море пройдет первый Каспийский экономический форум. В его работе планируется участие официальных делегаций из всех пяти прикаспийских государств, а также ряда соседних стран, представителей крупного международного бизнеса, научных и экологических сообществ.

Инициатива проведения Каспийского экономического форума принадлежит президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который выступил с ней впервые на астраханском саммите Прикаспийских государств в 2014 году, а затем – на саммите в Актау в прошлом году. Инициатива нашла поддержку у всех прикаспийских государств.

В ходе предстоящего Форума предполагается обсудить актуальные вопросы общекаспйского взаимодействия, не ограничиваясь экономической тематикой В повестке встречи – вопросы транспортного сотрудничества на Каспии, обеспечение логистики, международном взаимодействие в деле сохранения экологии и биоразнообразия водоема.

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