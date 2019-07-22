На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 73 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 73 сделки на 264 миллиона 280 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Сингапура, Люксембурга, Китая и Афганистана закупили авиационный керосин, дизельное топливо, масло базовое, сжиженный газ, мазут топочный, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели также мазут марки М-100, выработанный на Сейдинском НПЗ, а российские коммерсанты – полиэтилен высокой плотности полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, предпринимателям из США, ОАЭ, Турции, Сингапура, Китая, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Украины были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании и ОАЭ закупили пряжу хлопчатобумажную на 4 миллиона 531 тысячу манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты приобрели хлопок-волокно на 1 миллион 458 тысяч манатов.

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