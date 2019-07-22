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22.07.19 09:44

Туркменистан окажет Афганистану гуманитарную помощь

Туркменистан отправит в Афганистан груз с гуманитарной помощью. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.     

Документ предписывает министерству образования, министерству здравоохранения и медицинской промышленности, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышлен­ников и предпринимателей Туркменистана безвозмездно передать соответствующую продукцию Афганистану, в качестве гуманитарной помощи.

 

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