|22.07.19 09:44
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Туркменистан окажет Афганистану гуманитарную помощь
Туркменистан отправит в Афганистан груз с гуманитарной помощью. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает министерству образования, министерству здравоохранения и медицинской промышленности, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана безвозмездно передать соответствующую продукцию Афганистану, в качестве гуманитарной помощи.
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