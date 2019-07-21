В столице Туркменистана открылся медицинский форум

В Ашхабаде открылись Международная выставка «Здоровье-2019» и научная конференция по вопросам медицины. Форум приурочен ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Свои наработки на выставке представили более 200 компаний из Европы, Америки и Азии. Это производители медицинской техники и изделий медицинского назначения, фармацевтических средств и расходных материалов, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний.

Экспозиция включает такие направления, как лабораторное и диагностическое оборудование, оптика и офтальмология, реанимация, интенсивная терапия и анестезия, здравоохранение матери и ребенка, стоматология.

Перед началом научной конференции состоялась торжественная церемония вручение Сертификата ЮНИСЕФ правительству Туркменистана за поддержание в стране высоких показателей иммунизации детей через финансируемую правительством Национальную программу иммунизации.

Программа международной научной конференции «Здоровье-2019» включила в себя секционные заседания по актуальным проблемам здравоохранения. Участники обменялись передовым опытом в области хирургии, косметологии, кардиологии, охраны здоровья матери и ребенка, онкологии, офтальмологии.

© TURKMENISTAN.RU, 2019