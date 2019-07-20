В Ашхабаде состоялось заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

В Ашхабаде состоялось XXIX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, организованное в рамках председательства Туркменистана в Содружестве в 2019 году. В работе медицинского форума приняли участие руководители и представители профильных учреждений Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На встрече были обсуждены приоритетные направления взаимодействия в области медицины в рамках СНГ, ход реализации программы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016-2020 годы и плана совместных действий по предупреждению распространения туберкулеза на 2020-2024 годы. На форуме были обсуждены выполнение стратегии «Здоровье населения государств-участников СНГ» на 2020-2021 годы, а также деятельность базовой организации СНГ в области психиатрии и наркологии.

Участники заседания были ознакомлены с работой системы здравоохранения Туркменистана. В этой связи, было подчеркнуто, что главными задачами туркменской концепции совершенствования национальной медицины выступают обеспечение права каждого человека на здоровье, своевременное медобслуживание и профилактику, равного доступа всех слоев населения к качественной медицинской помощи.

Большой интерес участников встречи вызвали национальные программы по борьбе против табака, сокращению употребления алкоголя, развитию спорта и физкультуры, повышению физической активности населения и другие.

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