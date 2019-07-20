Туркменистан представил первый добровольный национальный обзор выполнения Целей устойчивого развития

Делегация Туркменистана, принимающая участие в политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, представила первый добровольный национальный обзор по выполнению Целей устойчивого развития.

Туркменская делегация ознакомила участников форума с основными направлениями социально-экономического развития Туркменистана, ходом реализации национальных, преобразовательных программ, нацеленных на достижение устойчивого развития.

Видеоряд, сопровождавший презентацию, показал достижения страны в адаптации индикаторов ЦУР на национальном уровне, а также инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение устойчивого развития на региональном и глобальном уровнях. В частности, особый акцент был сделан на такие ключевые сферы, как транспорт, энергетика и экология.

По завершении основных докладов состоялся интерактивный диалог, в ходе которого делегации стран-членов ООН имели возможность задать вопросы представителям Туркменистана и прокомментировать туркменскую презентацию.

В тот же день туркменская делегация провела встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим вопросам Лю Чженьминем, заместителем Генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Мирославом Йенча.

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