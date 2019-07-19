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19.07.19 09:45

Журналисты Туркменистана приняли участие в Центрально-азиатской конференции по СМИ в Бишкеке

В Бишкеке прошла 21-ая Центрально-азиатская конференция «Свобода и плюрализм СМИ в условиях цифровой трансформации», организованная Представителем ОБСЕ по вопросам свободы слова.  

Форум собрал более 100 участников из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии, представляющих государственные учреждения, СМИ, гражданское общество и научные институты.  

В ходе пленарных заседаний и групповых дискуссий, были обсуждены различные аспекты цифровой трансформации СМИ. Туркменские журналисты рассказали на конференции о работе СМИ в Туркменистане и поделились опытом использования в работе цифровых технологий.

 

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