Делегация Туркменистана провела в Нью-Йорке ряд встреч

Делегация Туркменистана, прибывшая в Нью-Йорк для участия в Политическом форуме высокого уровня под эгидой ЭКОСОС, провела ряд встреч с руководителями специализированных учреждений и программ ООН.

В частности, состоялись переговоры с Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армидой Салсией Алишахбаной и заместителем Генсека ООН, Высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фекитамоелоа Утоикаману.

В ходе встреч стороны подчеркнули необходимость развития более тесного взаимодействия в сфере транспорта и энергетики. В этой связи, была отмечена актуальность инициатив Туркменистана в продвижении вопросов развития международных транспортно-транзитных коридоров на площадке ООН. Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области обеспечения устойчивого транзита энергоресурсов на мировые рынки.

Делегация Туркменистана на встречах с высокопоставленными представителями ООН возобновила приглашения принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который пройдет 12 августа этого года на туркменском побережье Каспия.

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