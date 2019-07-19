В Нью-Йорке обсудили тему спасения Аральского моря

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось тематическое мероприятие «Сотрудничество международных институтов в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии». Во встрече, организованной Туркменистаном, приняли участие представители делегаций стран-членов ООН, эксперты структурных подразделений ООН, а также представители научного сообщества.

Участники встречи обсудили вопросы консолидации усилий в ликвидации последствий экологических катастроф, вызванных глобальным изменением климата и воздействием антропогенных факторов, в использовании водных ресурсов. Особое внимание было уделено необходимости укрепления взаимодействия в решении проблемы Аральского моря. В этой связи, была подчеркнута роль Туркменистана, как страны председательствующей в Международном Фонде спасения Арала и важность предстоящих многосторонних консультаций по определению формата будущей Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

В ходе встречи представители делегаций государств Центральной Азии, поделились национальным опытом реализации программ по улучшению социально-экономической ситуации в зоне Приаралья.

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