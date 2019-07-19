Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
19.07.19 09:40

В Нью-Йорке обсудили тему спасения Аральского моря

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось тематическое мероприятие «Сотрудничество международных институтов в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии». Во встрече, организованной Туркменистаном, приняли участие представители делегаций стран-членов ООН, эксперты структурных подразделений ООН, а также   представители научного сообщества.

Участники встречи обсудили вопросы консолидации усилий в ликвидации последствий экологических катастроф, вызванных глобальным изменением климата и воздействием антропогенных факторов, в использовании водных ресурсов. Особое внимание было уделено необходимости укрепления взаимодействия в решении проблемы Аральского моря. В этой связи, была подчеркнута роль Туркменистана, как страны председательствующей в Международном Фонде спасения Арала и важность предстоящих многосторонних консультаций по определению формата будущей Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

В ходе встречи представители  делегаций государств Центральной Азии, поделились национальным опытом реализации программ по улучшению социально-экономической ситуации в зоне Приаралья.

 

 

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru