Президент Туркменистана завершил работу над 11-м томом книги «Лекарственные растения Туркменистана»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в трудовом отпуске, завершил работу над 11-м томом книги «Лекарственные растения Туркменистана».

В многотомном энциклопедическом труде главы государства рассказывается о способах приготовления и применения лекарственных средств из трав, листьев, плодов и корней растений, для лечения различных заболеваний. Здесь также приводятся полные сведения о лекарственных растениях, их свойствах, особенностях и местах произрастания.

Новый том книги «Лекарственные растения Туркменистана» будет издан ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, который отмечается 21 июля.

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