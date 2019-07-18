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18.07.19 09:05

Президент Туркменистана завершил работу над 11-м томом книги «Лекарственные растения Туркменистана»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в трудовом отпуске, завершил работу над 11-м томом книги «Лекарственные растения Туркменистана».

В многотомном энциклопедическом труде главы государства рассказывается о способах приготовления и применения лекарственных средств из трав, листьев, плодов и корней растений, для лечения различных заболеваний. Здесь также приводятся полные сведения о лекарственных растениях, их свойствах, особенностях и местах произрастания.

Новый том книги «Лекарственные растения Туркменистана» будет издан ко  Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, который отмечается 21 июля.

 

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