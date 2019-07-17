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17.07.19 09:32

В Ашхабаде обсудили вопросы туркмено-иранского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Ирана, прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад во главе с председателем ирано-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом комиссии по энергетике иранского парламента Куроша Карама Пур Хагыгы.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области межпарламентских связей, энергетики, транспорта, культуры и образования. 

Отметив, что Туркменистан и Иран являются стратегически важными партнерами, гость подчеркнул важную роль Ашхабада в обеспечении региональной, энергетической безопасности и поддержании мира. Стороны подчеркнули, что туркмено-иранские отношения, основанные на принципах добрососедства и взаимного уважения, обладают значительным потенциалом развития.

 

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