Посол Германии завершает работу в Туркменистане

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Маргрет Юббер, завершающей свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.

Туркменская сторона выразила признательность дипломату за личный вклад в развитие туркмено-германских отношений. В ходе встречи стороны отметили укрепление двустороннего политико-дипломатического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая работу в рамках международных организаций, в частности, ООН и ОБСЕ. На встрече было подчеркнуто, что Германия является стратегически важным партнером для Туркменистана.

Стороны особое внимание уделили ряд актуальных вопросов расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В этой связи, была отмечена важность эффективной работы совместной туркмено-германской Рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

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