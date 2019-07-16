|16.07.19 08:36
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Туркменский ансамбль стал серебряным призером международного конкурса в Турции
Туркменский музыкально-танцевальный ансамбль «Лачин» (Сокол) стал обладателем серебряной награды на 33-м международном конкурсе народных танцев «Altyn Garagöz» в турецком городе Бурса.
Коллектив с успехом продемонстрировал, воплощенные в музыке и танцах, традиции и обряды туркменского народа. Танцевальный конкурс проводился под эгидой Международной организации тюркской культуры. В нынешнем танцевальном состязании приняли участие фольклорные коллективы из 26 стран, включая Россию (Дагестан), Мексику, Грузию и другие страны. Ансамбль «Лачин» был образован в 2008 году. Цель творческого коллектива – сохранение и развитие творческого наследия туркменского народа.
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