Туркменские археологи нашли средневековый клад серебряных монет

Сотрудники Государственного историко-культурного заповедника «Абиверд», во время археологической расчистки пола в мавзолее суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра, нашли клад серебряных монет. Мавзолей находится в 200 километрах восточнее Ашхабада.

После очистки монет в лабораторных условиях, специалистам удалось установить, что это серебряные дирхемы разной чеканки. Всего найдена 91 монета. На 47 из них имеется надпись с именем Абага-хана, правившего государством Ильханидов в 1265-1282 годы. Еще на 36 монетах прочитывается имя Аргун. С таким именем в тот период были известны две исторические фигуры – Аргун-хан, правивший государством Ильханидов в 1284-1291 годы и Аргун-шах, правивший Хорасаном с резиденцией в Мерве.

Еще 8 дирхемов относятся также к государству Ильханидов, но прочесть имя правителя из-за плохого состояния монет не удалось. После тщательного изучения клада, монеты будут переданы в исторические музеи Туркменистана.

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