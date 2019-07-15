На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 148 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 148 сделок на 81 миллион 873 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Афганистана, Грузии и Узбекистана закупили полипропилен, прямогонный бензин, авиационный, технический и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Швейцарии и Сингапура приобрели также прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Сера техническая и дизельная фракция производства госконцерна «Türkmengaz» стали предметами сделок коммерсантов из РФ, Великобритании, ОАЭ, Турции, Румынии, Венгрии, Афганистана, Киргизии и Узбекистана.

Также предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Сербии, Эстонии, Китая и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная, вата мебельная, экстракт солодкового корня и хлопок-волокно.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Турции и Китая закупили пряжу хлопчатобумажную на 7 миллионов 978 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного заводы в Киянлы и хлопок-волокно на 46 миллионов 339 тысяч манатов.

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