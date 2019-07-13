В Ашхабаде состоялась встреча туркменских и саудовских бизнесменов

В Ашхабаде состоялась встреча туркменских бизнесменов с руководством компании Nesma Trading (Королевство Саудовская Аравия), сообщает официальный сайт Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития партнерства, в том числе путем создания совместных предприятий. Саудовские бизнесмены проявили большой интерес к направлениям деятельности туркменских предпринимателей и выразили желание установить партнерские отношения с бизнес-сообществом Туркменистана.

Компания Nesma Trading работает в различных отраслях экономики, делая упор на строительство, управление объектами, технические системы, общественное питание, торговлю и туризм.

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