В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-киргизского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова с Временным поверенным в делах Киргизии в Туркменистане Асылбеком Исаевым.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, включая реализацию достигнутых ранее договорённостей, а также обменялись мнениями о приоритетах развития сотрудничества между Туркменистаном и Киргизией.

Стороны рассмотрели пути активизации политико-дипломатических контактов и подчеркнули необходимость расширения межпарламентских связей двух стран. В частности, была отмечена важность развития партнерства в сфере экономики и торговли, в том числе путем повышения эффективности работы Межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

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